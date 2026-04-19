5月31日をもって活動を終了する嵐。グループの演出担当でもある松本潤さんの手腕は、3月からスタートした嵐のラストツアーでも発揮され、多くのファンを熱狂の渦に巻き込んでいます。1996年に旧事務所に入所した頃から独立した現在に至るまで、松本さんは、「ヘタレ」からクールな「俺様」、そして「貫禄あるスター」へと、鮮やかにその印象を変化させてきました。そんな彼は嵐活動終了後も「より圧倒的スターになる」と断言