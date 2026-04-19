名古屋市東区の工事現場で先月見つかった不発弾の撤去作業が終わり、地下鉄の一部運休や周辺道路の交通規制も解除されました。 撤去作業が行われたのは、先月12日に東区葵のマンションの工事現場で見つかったアメリカ製250キロ普通爆弾の不発弾です。 陸上自衛隊が19日午前10時すぎから不発弾から2つの信管を取り除く作業を始めて、午後1時ごろに終わりました。 その後、現場から約300ｍの区域の立ち入り禁止や周辺の道路の