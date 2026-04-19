◇パ・リーグオリックス―ソフトバンク（2026年4月19日みずほペイペイD）オリックスの森友哉捕手（30）が今季1号を放ち、令和に入ってからのNPB通算8888本塁打を記録した。0―1の8回先頭の第3打席。ソフトバンク・松本晴のカーブを振り抜き、右中間ホームランテラスに値千金の同点弾を放り込んだ。5555号はオリックス・杉本、6666号は阪神・森下、7777号はロッテ・角中が記録している。令和1号は平成から元号が変わっ