アーノルド・シュワルツェネッガーの息子で、今年初めてボディビル大会デビューを果たし、2大会連続で優勝を飾るなど頭角を現しているジョセフ・バエナ。かつて伝説のボディビルダーとして名を馳せた父から受けた影響を明かした。【写真】育て上げた筋肉がまぶしいポーズを取るジョセフ・バエナGQ誌のインタビューを受けたジョセフは、大学時代にアーノルドからボディビルの本をもらったと語り、「流し読みしながら、上腕二