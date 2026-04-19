１９日正午前、大阪メトロ御堂筋線の停車中の列車内で乗客のモバイルバッテリーが発火し、御堂筋線は一時全線で運転を見合わせました。 列車内に立ち上がる炎。乗客が消し止めようと踏みつけているのは、モバイルバッテリーが入ったかばんです。 大阪メトロなどによりますと、１９日午前１１時４５分ごろ、御堂筋線のなかもず発・箕面萱野行きの上り列車内で乗客のかばんに入っていたモバイルバッテリー