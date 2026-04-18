阪神ＯＢで野球評論家の関本賢太郎氏が１８日、自身のインスタグラムを更新。「一部報道により皆さまにご心配とご迷惑をおかけしておりますこと、心よりお詫び申し上げます」と謝罪すると同時に「当面の活動を自粛させていただくことといたしました」などと記した画像を投稿した。関本氏は奈良・天理高から１９９６年度ドラフト２位で阪神入団。大型内野手としてシュアな打撃と堅実な守備で２００３年、０６年のリーグ優勝に貢