4月17日未明に放送された「FRUITS ZIPPERのNEW KAWAIIってしてよ？」（テレビ朝日系）に出演した女優の志田未来（32）が「オタクだった」と視聴者の間で話題だ。【もっと読む】「未来のムスコ」主演 志田未来が語る「女優としての転機」と「子役時代の思い出」以前から女性アイドルグループ「FRUITS ZIPPER」のファンを公言している志田だが、この日の放送でゲストとしてスタジオに登場するなり、感激の涙をあふれさせ、涙を拭