今回紹介するのは、Threadsに投稿された、とある猫ちゃんのビフォーアフター。3年前は幼く小さかった猫ちゃんも3年経った現在ではかなり大きくなったようです。投稿はThreadsにて、15万回以上表示。いいね数は1.2万件を超えていました。 【写真：先輩猫と並ぶ『とっても小さかった子猫』→３年後……まさかまさかの光景】 先輩猫と立場が逆転！？ 今回、Threadsに投稿したのは「彩～Couleur～ ク