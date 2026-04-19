富裕層といえば、企業経営者や資産家などの特別な人を思い浮かべるだろう。しかし近年、株式相場の上昇を背景に、気づかないうちに資産1億円を超える人が現れているという。「いつの間にか富裕層」と呼ばれる彼らは、どのようにして資産を築き、どんな生活を送っているのか。新たな富裕層の実態に迫る。※本稿は、コンサルタントの竹中啓貴、荒井匡史、野口幸司『「いつの間にか富裕層」の正体 普通に働き、豊かに暮らす、新しい富