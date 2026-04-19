中国・北京で、人型ロボットによるハーフマラソン大会が開かれ、優勝したロボットが人間の世界記録を上回るタイムを記録しました。19日午前、北京市内で行われた大会には、2025年の5倍となる約100体の人型ロボットが参加しました。スタート直後に転倒するロボットもいましたが、多くはすぐにスピードを上げ、隣のコースを走る人間のランナーを次々と抜き去っていきました。大会主催者などによりますと、最も速くゴールしたロボット