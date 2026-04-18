《仲良しの瀬戸朝香さんと一緒にお仕事できることが楽しみです!!》【写真】瀬戸朝香と井ノ原快彦の長男、貴重な親子ショット4月11日、自身が代表取締役を務める会社『スピーディ』の公式SNSに、そう書き込んだのは福田淳（あつし）氏。両者は《広告エージェント契約》を結んで《今後、瀬戸朝香に関する広告・CM・各種プロモーション》の相談窓口を担っていくという。イケメン俳優のマネジメントにも尽力この2人の“橋渡し”に