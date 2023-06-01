アメリカとイランの戦闘終結に向けた2回目の協議について、イラン側は再協議の日程はまだ決まっていないと表明しました。ロイター通信などによりますと、イラン政府関係者はアメリカとの再協議について「日程は決まっていない」と述べました。また、イラン軍の報道官はホルムズ海峡の管理を再び強化すると発表しました。イランの最高指導者モジタバ・ハメネイ師も声明で「イランの海軍は敵に新しい痛烈な敗北を与える準備ができて