4月18日までに、元タレントの木下優樹菜がスレッズを更新。京都府南丹市の山林で11歳の安達結希さんの遺体が見つかり、父親の安達優季容疑者が逮捕された事件に言及し、自身も子を持つ親として感情をあらわにしながら持論を展開した。ところが、その内容に対し賛否が巻き起こっている。木下は、《京都のニュース、胸が痛む》と綴り始め、当時自宅の捜査が始まったことについて思いを吐露。《うちは再婚はしていないけどバツイ