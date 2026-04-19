日曜の夕方、明日からの仕事に憂鬱（ゆううつ）になるころ、テレビの向こうで変わらない日常を見せてくれるアニメ『サザエさん』。波平さんを大黒柱に、三世代が同じ屋根の下で暮らすあの光景は、古き良き日本の象徴かもしれません。 しかし、住宅ローンや日々の生活費に追われる現代の会社員からすると、磯野家が住む「東京都世田谷区の広大な平屋」は、とんでもない資産です。 現代の税制で波平さんに万一の