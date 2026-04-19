〜 2025年度「マッサージ業」倒産動向 〜健康志向の高まりやストレス対応で、リラクゼーション市場が拡大を続けている。だが、店舗乱立による過当競争や光熱費、人件費の上昇で「マッサージ業（療術業）」の倒産が増勢をたどっている。2025年度に倒産した「マッサージ業」は、1996年度以降の30年間で最多だった2019年度の98件を抜き、過去最多の108件（前年度比14.8％増）に達した。20代から40代の男女を中心に、接骨院や鍼