BLACKPINK、JISOO（ジス）の姉でインフルエンサーのキム・ジユンが19日までに、自身のインスタグラムに化粧品ブランドの告知文とともに写真を数枚アップした。韓国メディアのスポーツ京郷は19日「すでに美貌は完成…ジスの姉が上品な美貌を披露した」の見出しで、写真を複数枚掲載した。記事では「公開された写真の中で、キム・ジユンははっきりとした上品な顔立ちで注目された。特に、妹のジスに似た雰囲気で視線を奪った。BLACKP