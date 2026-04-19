静岡市は１７日、同市駿河区の市立西豊田小学校に配送予定だった給食の主食「ソフト麺」を配送できないトラブルがあったと発表した。配送員の体調不良が原因だという。同校の児童と教職員計８２３人は、副菜や牛乳など主食以外のメニューのみ食べたという。今回の委託事業者は同区内の小学校５校への配送を担当していた。同校以外の４校には遅延を伴いながらも配送した。代わりの配送員を手配できなかったといい、市は今後の対