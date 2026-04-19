「孫が生きがいだったのに」その一言から始まった、義父の止まらない感情の崩壊……。今回は、そんな修羅場を味わってしまった女性のエピソードをご紹介しましょう。◆生まれてくる子どものために、義実家を出ようとしたら永田真希さん（仮名・31歳）は、夫の実家で義父と同居し、3人で暮らしていました。特に大きな衝突があったわけではありませんが、妊娠をきっかけに夫婦と子どもだけの生活へと舵を切る決断をすることに。