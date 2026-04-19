4月17日、女優の川口春奈が映画『ママがもうこの世界にいなくても 私の命の日記』で主演を務めることが発表された。役作りで減量したことが明かされたが、ファンからは “激やせ” を心配されているようだ。同作は、大腸がんを宣告されながらも、夫と子どもを思い続ける女性を描いた物語。「2020年のバラエティ番組『1億人の大質問！？ 笑ってコラえて！』（日本テレビ系）で紹介された、大腸がんを患って24歳で亡くなった遠藤