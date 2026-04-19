ヒュー・ジャックマンとケイト・ハドソンが初共演する映画『ソング・サング・ブルー』より、ヒューとケイト、クレイグ・ブリュワー監督からコメントが到着。実在の夫婦「マイク」と「クレア」の人生を体現したヒューとケイトの撮影の裏側が明かされた。【写真】初共演のヒューとケイト、最初から家族のように息ぴったり！メイキング写真本作は、米国の田舎町に実在した、ある夫婦ミュージシャンの感動の実話を描く。2人は敬