「『外と中、どっちに貼りましょうか？』って聞いたら、『どっちでも良いです』と、逃げるような感じで出て行きはったんです」──京都府南丹市で小学6年生の安達結希くん（11）の遺体が山林に遺棄された事件。4月16日に死体遺棄容疑で逮捕された義理の父・安達優季容疑者（37）は、結希くんが"行方不明"になった後、捜索のチラシを配り周っていた。安達容疑者が訪れた洋菓子店を営む男性は、当時の不気味な様子をそう明かした。【