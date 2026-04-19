◆バスケットボールＢ１リーグ第３３節レバンガ北海道９２―８４千葉Ｊ（１９日・北海きたえーる）Ｂ１東地区５位のレバンガ北海道が同地区２位の千葉Ｊに９２―８４で勝利した。１８日の第１戦で３５失点を喫した第１クオーター（Ｑ）を２４―２６の２点ビハインドで終了。第２Ｑで９点差にリードを広げられたが、ＰＦケビン・ジョーンズ主将が後半、立て続けに３点シュート（Ｐ）を成功させた。得点源のＳＧ富永啓生が厳