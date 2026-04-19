サントリービバレッジ＆フードの新商品「ギルティ炭酸 NOPE」（以下、「NOPE」）が、3月24日の発売開始からわずか1週間で出荷本数2000万本を突破。【写真を見る】ボスブランドのロゴの上にNOPEが！話題を呼んだ“自販機ジャック”令和以降に発売したサントリー炭酸飲料史上最速となる記録を打ち立てた。何味とも形容しがたい独特の"甘濃い"風味が話題になり、SNSでは、〈飲んでみた〉という感想のほか、〈ビールで割るとおい