京都府南丹市で男子児童の遺体が遺棄された事件で、逮捕された父親が「車で息子を小学校まで送った後、別の場所で殺害した」という趣旨の供述をしていることがわかりました。4月13日に遺体で見つかった安達結希さん（11）の父親、安達優季容疑者（37）は、市内の山林に結希さんの遺体を運び遺棄した疑いで逮捕されました。調べに対し、安達容疑者は容疑を認めています。警察は17日に安達容疑者の自宅にある車を押収しましたが、捜