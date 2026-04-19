米ニューヨークの国連本部で、共同通信との単独会見に応じる国連軍縮担当上級代表の中満泉事務次長（共同）【ニューヨーク共同】国連軍縮担当上級代表の中満泉事務次長は、27日にニューヨークで開幕する核拡散防止条約（NPT）再検討会議について「かなり難しい状況での会議となる」と述べ、3回連続の決裂に強い危機感を示した。米イスラエルとイランの戦闘の行方が見通せない中、核保有国が核軍縮に逆行する動きを見せ「核兵器の