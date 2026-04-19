〈「最近は夫と喧嘩すると…」高市首相が世界的ドラマーとの面会で発した“通訳を慌てさせた渾身のジョーク”〉から続く新年度予算がようやく成立した4月7日、高市早苗首相は各党控室へ出向いていた。中でも賛成に2票を投じた日本保守党の百田尚樹代表のもとを訪れると、「なんと御礼を言っていいか！」と、感慨深げに声を掛けていたという。【写真】この記事の写真を見る（3枚）ヘビースモーカーの高市首相©時事通信社「