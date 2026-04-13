360°カメラは以前より知られた存在になりつつあるが、それでも特殊なカメラであるため、活躍の場は限られてくる。 今回ご紹介するのは、そんな360°カメラ「Insta360 X5」をコンパクトデジタルカメラ風に使用できるアクセサリー「X5 撮影グリップ」である。 撮影グリップ単体の価格は、Insta360公式サイトで8,800円。カメラ本体のカラーに合わせて、ブラック／ホワイトがラインナップされている。 斬新な