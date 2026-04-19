黄砂が大陸からやってくる？ 気象庁の黄砂解析予測図によりますと、あす20日（月）日本列島に黄砂が飛来する見込みだということです。21日（火）午後から日本列島の広い範囲で飛来が予想されています。 【画像をみる】黄砂はいつ、どこに来る？黄砂シミュレーション １９日（日） ２０日（月） ２０日（月）午後 ２１日（火） ２１日（火）午後 ２２日（水） ２２日（水）午後 飛来が予測されるエリアでは、洗濯物