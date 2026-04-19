「ロッキーズ４−３ドジャース」（１８日、デンバー）ドジャースの大谷翔平投手が「１番・ＤＨ」で先発出場し、九回の第５打席で５０試合連続出塁をマークした。それでもチームは逆転負けを喫し、連勝が４で止まった。九回２死からスミスが全力疾走の内野安打でつないだ。ここで打席に入った大谷が一、二塁間を痛烈に破り好機を拡大した。土壇場で記録を継続する形となった。仮にスミスが倒れていれば、最終打席はなかっただ