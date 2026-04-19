「専業主婦は老後資金が足りなくなりやすい」という話を耳にする方もいるかもしれません。しかし、なぜそのように言われるのか、具体的な理由まで理解している人は意外と少ないものです。本記事では、年金制度や収入構造、社会環境の変化などの観点から、その背景をわかりやすく解説します。 専業主婦世帯が不利と言われる背景 「専業主婦は老後資金が足りなくなりやすい」と言われる背景には、世帯収入の構造があります