◆スペイン国王杯決勝○Ｒソシエダード２―２（ＰＫ４―３）Ａマドリード●（１８日、セビリア）【セビリア（スペイン）１８日＝豊福晋】日本代表ＭＦ久保建英が所属するＲソシエダードが、決勝戦でＡマドリードと対戦し、２―２で迎えたＰＫ戦を４―３で制して６シーズンぶり４度目の優勝を飾った。久保は悲願のプロキャリア初タイトル、日本人として初めてスペインの公式戦優勝の快挙を達成した。ベンチスタートとなった久保は