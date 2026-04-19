フライトライン産駒の牡馬海外競馬の2歳トレーニングセールで、超高額馬が誕生した。1050万ドル（約16億6000万円）で落札され、日本のファンにも衝撃が広がっている。米フロリダ州で現地17日に開催されたOBS社のスプリングセール。フライトライン産駒の2歳牡馬は、公開調教でも破格の動きを見せていた。金額はどんどん上がり、最終的には1050万ドル（約16億6000万円）で落札。OBS社公式Xが「期待は本物で歴史が作られました