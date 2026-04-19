ウクライナの首都キーウで18日、男が通行人などに発砲するなどして、6人が死亡、14人がケガをしました。当局はテロ事件として捜査しています。ロイター通信などによりますと、ウクライナのキーウで18日、男が路上で通行人に向けて発砲し、その後、スーパーマーケットで人質をとって立てこもりました。警察官が説得を試みましたが、男は応じず、警察官にも発砲しました。一連の銃撃で人質1人を含む6人が死亡、14人がケガをしました