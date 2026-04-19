ファッションデザイナーでタレントとしても活躍してきたドン小西氏（75）。辛口ファッションチェックで知られる一方、年商40億円から一転、15億円の借金返済に追われた過去もある。そんな激動の人生を歩んできたドン小西氏が今、新たな局面を迎えていた。予想外の「病」が発覚したのだ。ドン小西氏が現在の状況について語ってくれた。【前後編の前編】【写真】ドン小西氏の取材アザーカット。治療法について自らまとめたレポート