子どもの結婚をめぐる親の本音は、ときに誤解を生むことがあるようです。「好きにしてほしい」は無関心なのか、それとも信頼なのか。ママたちの揺れる思いをのぞきます。『「子どもが結婚してもしなくても、どちらでもいい。好きなようにしてほしい」と話したら、ママ友に「どうでもいいの？子どもに興味ないんだね」と言われた』投稿者さんの「わが子の人生を尊重したい」という気持ちは、無関心と受け取られてしまったようです