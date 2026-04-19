ドジャースの大谷翔平投手（31）が18日（日本時間19日）、ロッキーズ戦前に敵地ファンに向けて“神対応”を行った。前日の降雪とは打って変わって、晴天に恵まれた敵地・デンバー。大谷はグラウンドで約25分間、キャッチボールを行った。最大約80メートルの距離で遠投を行い、その後は投本間の距離から、中腰の捕手に対して強目に17球を投球。最初の6球でカーブの確認を行った。キャッチボールを終えると、左翼席にボールを