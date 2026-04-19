韓国軍によりますと、北朝鮮が19日朝、日本海に向けて弾道ミサイルを発射しました。ミサイルの種類や飛距離などは明らかになっていません。北朝鮮が、弾道ミサイルを発射するのは今月8日以来です。海上保安庁は船舶に対し、今後の情報に注意するとともに、落下物を発見した場合は、近づかずに、通報するよう呼びかけています。