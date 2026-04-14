【ミスタードーナツ】は、ドーナツ以外のメニューもおすすめ！ 今回は、4/1から販売がスタートしたばかりの「冷やし麺」をご紹介します。手軽に食べたいランチにぴったり。9月下旬までの期間限定なので、ぜひリピートしてみて。 3種類の冷やし麺が登場！ 4/1より販売がスタートしたのは、3種類の「涼風麺」。和風・洋風・中華風のラインナップで、いずれも柑橘の味わいがアク