気づかい皆無の地雷ワード『子どもが寝た後には大人の時間をつくろう』 疲労のピークにある妻への気づかいはゼロ 子育ての苦労の代表格といえば夜の「寝かしつけ」。疲労のピークにある時間だけに、妻は子どもと一緒に寝落ちしてしまうことも。 そんなことを知ってか知らずか、「最近は子どものことばかりで夫婦で話す時間がなかったよな」と思った夫があたかもいい提案とばかりに放つひと言。がんばって