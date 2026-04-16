神奈川県を走行していた電車内で女子高校生に性的暴行をした疑いで、27歳の男が逮捕されました。男は、同じ女子高校生に3日連続でわいせつな行為をしていたということです。【映像】連行される容疑者の様子自称アルバイトの中村優容疑者（27）はきのう、神奈川県を走行していた小田急線の車内で通学中だった高校3年の女子高校生（17）に性的暴行をした疑いが持たれています。警察によりますと、中村容疑者はこの女子高校生に