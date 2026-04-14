◇ナ・リーグドジャース−メッツ（2026年4月13日ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（31）が13日（日本時間14日）、本拠でのメッツ戦に「1番・DH」で先発出場。初回の第1打席は死球を受け周囲が騒然となった。初回の第1打席、2ストライクからの3球目、相手先発左腕・ピーターソンの94マイル（約151・3キロ）のシンカーが右肩甲骨付近に直撃。痛みのあまり「あぅ！」と悲鳴をあげ、球場からはブーイングが沸き起こっ