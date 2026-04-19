見里朝希監督×WIT STUDIOが贈る、新作TVアニメ『キャンディーカリエス』、主題歌・IS:SUEとのスペシャルコラボキャラ ”IC:CHU” （イッチュ）が誕生した。＞＞＞IC:CHUビジュアルやIS:SUEをチェック！（写真16点）『PUI PUI モルカー』の見里朝希とWIT STUDIO内のストップモーションスタジオ・TORUKUのタッグで贈る新作TVアニメ『キャンディーカリエス』。メインPVの再生回数は260万回を突破、今年6月にフランスで開催されるアヌ