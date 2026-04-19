各所で話題を呼び、発売から1か月で3万5千部以上を売り上げた冨島佑允『金融数学入門』（ブルーバックス）。プライシング理論、ポートフォリオ理論、リスク管理など、勘や経験に頼らずに資産運用を行うための理論を解説した一冊だ。著者の冨島は学生時代に素粒子物理学を専攻し、現在は数学を駆使して投資を行う「クオンツ」として活躍している。 このたび、冨島がYouTubeチャンネル『【科学の教養】ブルー