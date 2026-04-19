１９日午前１１時３５分頃、福岡市中央区の大濠公園の池で、「人がうつぶせで浮いているようだ」と公園の管理事務所の職員から１１０番があった。高齢とみられる女性が引き上げられたが、現場で死亡が確認された。福岡県警中央署が身元や死因を調べている。発表によると、赤色系や茶色系の寝間着のような服の上に白色の雨具を着ていた。腐敗はしておらず、目立った外傷はない。大濠公園の池では今月１０日にも、男性（７８）