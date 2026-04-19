ウォルフスブルク戦で指示を出すウニオン・ベルリンのマリールイーズ・エタ新監督（右）＝18日、ベルリン（ゲッティ＝共同）【ベルリン共同】サッカーのドイツ1部リーグで初の女性監督となったウニオン・ベルリンのマリールイーズ・エタ新監督（34）が18日、ホームのウォルフスブルク戦で就任後の初試合を迎えた。1―2で敗れ「もちろん残念だが、選手のパフォーマンスには非常に満足している」と語った。DPA通信などによると、男