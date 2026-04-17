まず動いたのは、宮根誠司だった。4月16日放送の『情報ライブ ミヤネ屋』（日本テレビ系）で、思わぬハプニングが起きたのだ。【写真】韓国で“路上喫煙中”の宮根誠司と、退席した弁護士に付き添った“脚の長い”女性医師生放送中の“神対応”に絶賛「この日、番組では京都の行方不明だった男児の事件で父親が逮捕されたニュースを紹介。弁護士の亀井正貴氏が、今後の捜査ポイントを説明していたときでした」（芸能ジャーナリス