他人・自分と上手につき合うテクニック 【Ｑ】むしゃくしゃした気持ちをしばらく引きずってしまいます 【Ａ】アクション映画を観てスッキリしてみては ネガティブな感情に支配されているときは、誰かに吐き出すなり、ひとりきりになれる空間で気持ちを吐き出すなりして、気持ちを解放するのがよいですね。 むしゃくしゃしたときのおすすめは、アクション映画を観てスッキリすること。カンフーものでもガンアクション