横浜・みなとみらいで5月2日〜6日に開催される日本最大級の都市型野外シネマフェスティバル『SEASIDE CINEMA 2026』の上映ラインナップが発表された。【画像多数】『SEASIDE CINEMA 2026』イメージ＆上映作品ビジュアル『SEASIDE CINEMA 2026』は、横浜赤レンガ倉庫、MARINE ＆ WALK YOKOHAMA、横浜ベイクォーター、横浜ワールドポーターズ、横浜ハンマーヘッド、パシフィコ横浜の6つの会場で、野外シアターや公開収録ステージ