元AKB48で女優の藤江れいな（32）が18日、インスタグラムなどを更新。“アイドル復帰”を報告した。藤江は「初めまして！unFinaleTokyoの藤江れいなです」。同じく元AKB48石田晴香（32）がプロデュースするアイドルグループのメンバーとして活動することを報告した。「約10年前にアイドルを卒業し活動を始めて20年目の今、まさかまたアイドルをするとは想像していなかった。でもやっぱり好きなんです」と理由を明かし「"みんな、