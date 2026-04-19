お笑いコンビ「キングコング」の西野亮廣（45）が19日に公式YouTubeチャンネルを更新し、自身のアンチに説教をする場面があった。自身が製作総指揮・原作・脚本を務める映画「えんとつ町のプペル〜約束の時計台〜」が原作と比べ動員に苦戦していると明かしているが、それをアンチが“大爆死”と誇張し「狂喜乱舞」していると報告していた。この日の配信で「嫉妬するおじさん多いな」というコメントが寄せられると、西野は「